Karvad valla! USA näitlejanna näitas uhketes poosides oma tegelikku keha

Selleks puhuks otsustas aga näitlejanna näidata oma tegelikku keha. «See on minu keha ja arvan, et maailmale on oluline seda näidata,» kommenteeris McAdams oma valikut, vahendab Page Six .

Enamik oli McAdamsi valikust vaimustuses. «Armastan seda fotosessiooni! Nii oluline ja jõudu andev!» kirjeldas üks naisterahvas ja teine lisas, et ta on samuti suur fänn.

«Imetamine on kõige normaalsem asi maailmas ja ma ei suuda endale elu sees ette kujutada, miks või kuidas seda kunagi halvasti vaadatakse või kardetakse. Ma arvan, et see ei vaja isegi seletamist, aga tahtsin lihtsalt seda näidata, sest kui see muudab kasvõi ühe inimese arusaama millestki nii loomulikust, nii normaalsest, nii imelisest, siis on see suurepärane,» nentis McAdamsit tol päeval pildistanud Claire Rothstein.