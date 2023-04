FOTOD ⟩ Harku valla elanikud kaebavad rannas nähtud «kütuselekke» plekkide üle

«Käisin Suurupi ranna kaldal jalutamas ja märkasin veepinnal kütuseplekke,» ütleb murelik Harku valla elanik, kes kahtlustab merevee reostust. «Hiljuti oli ka Muraste – Suurupi – Vääna-Jõesuu kandis imelik hais, kas see võib olla sellega seotud?»

Kohalik võttis ühendust keskkonnaametiga, kust kinnitati, et värviline kiht veepinnal on looduslik moodustis, mis ei ole seotud Muraste-Suurupi piirkonnas levinud lõhnahäiringuga. Kuid naine selle vastusega siiski rahule ei jäänud. «Kirjas pole mainitud, et on käidud, proovid võetud ja kinnitatud, et tegemist pole kütusega,» märgib ta.

Suurupi rannas olevad plekid. Foto: Erakogu

«Suurupi rannas värviliselt küütlev kilejas kiht on looduslik nähtus. Selline nähtus tekib orgaanilise materjali lagunemise käigus, on looduses tavaline ja ohutu,» selgitab keskkonnaameti Harjumaa järelevalvebüroo juht Tarmo Tehva.

Ta sõnab, et keskkonnaamet käis mõned päevad tagasi Suurupis reostuskahtlust kontrollimas. «Õnneks saame kinnitada, et tegu pole reostusega. Tõsise kahtluse korral saab keskkonnaamet kasutada testpaberit, mis naftasaaduse olemasolust märku annab,» märgib Tehva, lisades, et oma nina ja näiteks oksarao abil saab aga sellise loodusliku küütluse ära tunda igaüks.

«Kui tegu on naftasaadusega, lõhnab see reeglina tugevalt bensiini järele. Teine oluline erinevus loodusliku kileja kihi ja naftasaaduse reostuse vahel on selles, kas sellesse tekivad praod. Kui kihile tekivad näiteks oksa torkides praod ja see laguneb tükkideks, siis on tegu loodusliku nähtusega,» nendib Tehva.