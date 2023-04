Kadunud mees leiti üles ühelt maailma ohtlikumalt mäelt

Iltalehti kirjutab, et 8 kilomeetri kõrguselt Annapurna mäelt Himaalaja mäestikust on leitud mumifitseerunud mees.

Annapurna on üks maailma kõige ohtlikum mägi. Alles möödunud nädalal räägiti potentsiaalselt hukkunud mägironijast, kes üritas vallutada 8091-meetrist mäge Himaalaja mäestikus. Kolmest India mägironijast jäi kadunuks üks mees, kes kukkus liustikku.

New York Times vahendab, et Põhja-Iirimaalt pärit kogenud mägironija Noel Hanna leiti oma telgist surnuna. 56-aastane mees oli Annapurnal olnud teel allamäge ning tema surnukeha leiti neljandast laagrist, mis on kõrgeim laager enne mäetippu.

Nepali võimude teatel on mehe surma põhjus ebaselge, ent on teada, et ta püüdis vallutada mäetippu ilma lisahapnikuta. Samuti on teada fakt, et mehel oli õnnestunud varem vallutada üle kümne korra Himaalaja kuulsaim mägi Džomolungma ehk Everest.