«Reklaam tembeldab eos paksuks?» Sinine banaan jõusaali plakatil ajas treenija marru

Elu24-le saabus vihje, et jõusaaliketi 24-7 Fitness uus reklaamplakat tekitab klientides ebakindlust ning ettevõte tegeleb oma klientuuri tahtliku sildistamisega.

Merle (nimi muudetud, toimetusele teada) väidab, et olles näinud sotsiaalmeedias jõusaali plakatil «silmatesti», tekkis tal kohe tunne, et talle üritatakse selgeks teha, et ta on ülekaaluline või halvas füüsilises vormis.

«Vaatasin seda reklaami, kus ilutses sinine banaan kollase banaani asemel, ning sain sõnumi: olen liiga paks või halvas vormis, mingu ma ruttu trenni. Kas reklaam tembeldab mind eos paksuks, mind ja minu võimeid teadmata?» ohkab Merle pettunult.

24-7 Fitnessi spordiklubi reklaamplakat Foto: 24-7 Fitness

Naine lisab, et ilmselt on spordiklubi üritanud nalja teha ning meelitada terava huumori abil kliente kevadel taas spordisaali, et suveks vormi saada, ent leiab, et selline plakat mõjub ründavalt.

«Mina tean ise, kas minu kehaga on kõik hästi või ei ole. See agressiivne tekst, et kui banaan on sinine, siis ma pean kiiremas korras trenni minema, no jah, see võtab tegelikult ära isu üldse kuskile minna, sest vajan ju kiiremas korras oma füüsilise vormi parandamist.»

Spordiklubi probleemi ei näe

24-7 Fitnessi spordiklubi rühmatreeningute juhi Kethlin Kõrveri sõnul ei olnud nende soov inimesi solvata: «Pilt oli lisatud meie sotsiaalmeedia kanalisse huumoriga, mitte mõttega, et keegi end halvasti peaks tundma. Kuna banaan on pildil sinine, siis näevad seda ka kõik inimesed sinisena ja sinise banaani vastus pildil oli, et peaks trenni minema. Kedagi me ebatervislikuks ei nimeta.»

Kõrver toob esile, et nende Facebooki lehe jälgijad on suures osas nende praegused või kunagised kliendid või siis inimesed, kes on trennist huvitatud.

«Ei nimetaks seda pilti reklaamiks, kuna see oli pandud meie sotsiaalkanalisse, mida jälgivad ainult meie lehele like'i pannud inimesed.»