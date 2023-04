Alates Vene vägede sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril 2022 on levinud jutud, et Venemaa juhil võib olla mingi raske vaimne või füüsiline haigus, sealhulgas on kahtlustatud viimases staadiumis vähki, Parkinsoni tõbe või mõlemat. Kreml on korduvalt rõhutanud, et ta on hea tervise juures, kirjutab newsweek.com.