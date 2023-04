Kuninglik autor avalikustab, miks ei saanud Kate kuningannaga hüvasti jätta

41-aastane Kate jäi Windsorisse oma laste eest hoolitsema, samal ajal kui lähiperekond suundus Šotimaale, et olla varalahkunud monarhi voodi kõrval, kui ta mullu septembris suri, vahendab Daily Mail .

Biograaf Robert Jobson , raamatu «Meie kuningas» autor, ütles, et otsus tehti tagamaks, et prints Harryl ei oleks vabandust oma naise toomiseks. Ta oleks võinud seda nõuda, kui Walesi printsess oleks seal olnud.

«Kuningas ütles, et ainult lapsed ja lapselapsed saavad kuningannaga koos olla,» ütles Jobson Austraalia väljaandele Daily Telegraph, lisades, et Charles tahtis rõhutada, et abikaasadel ja kallimatel ei sobi osaleda. Kuigi kohal oli prints Edwardi abikaasa Sophie Wessex.