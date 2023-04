«Kas ma olen ainus, kes seda ei teadnud?» Haribo rohelise kummikaru tõeline maitse ajas maiasmokad hämmingusse

Magusafänne tabas tõeline üllatus ning nad olid suures hämmingus, kui said teada, mis on Haribo kummikarude pakis leiduva rohelise karukese tõeline maitse.

New York Post kirjutab, et sotsiaalmeedia platvormil Reddit on levima läinud postitus, kus on foto kummikarude pakist, millel eristatakse värvi järgi igat maitset. Kui enamik tarbijaid seostaks rohelist karu rohelise õuna, laimi või isegi arbuusi maitsega, siis tuleb välja, et tegelikult on roheline karu hoopiski maasikamaitseline.

Haribo kummikarud. Foto: imago stock&people/imago/Waldmüller/Scanpix

«20 aastat elamist siin maailmas ja alles nüüd sain aru, et roheline Haribo kummikaru on tegelikult maasikamaitseline,» säutsus üks magusasõber Twitteris.

«Haribo roheline karu on maasikamaitseline ja ma leian, et see on väga eksitav,» ütleb üks julge maiasmokk. «Kas ma olen ainus, kes ei teadnud, et roheline Haribo karu on maasika-, mitte laimimaitseline?» küsib teine.

«Ma kutsun politsei, et saada teada, kas roheline Haribo karu on maasika- või õunamaitseline,» kirjutas üks tarbija.

Maitsetest foto Twitterisse lisanud kummikommifänn sõnas, et teadmine, et roheline karu on maasikamaitseline, on teda juba aastaid kummitanud.