MART RAUDSAAR ⟩ Kas meid ootabki ees demograafiline vetsupott?

Kui te nüüd arvate, et ühe- ja kahelapselised pered saavad toetust juurde, siis te eksite. Riigieelarves puuduvad selleks «vahendid». Maakeeli tähendab see seda, et raha ei ole.

Teisipäeva lõuna paiku intervjueeris Mirko Ojakivi Vikerraadios sotsiaalkaitseminister Signe Riisalot ning see intervjuu oli väga hea. Kuulake! Ojakivi mainis oma küsimuses mõnede rahvastikuteadlaste tähelepanekut, et rahvastikupoliitika meetmest tehakse sotsiaalpoliitika meede. Ma arvan, et nii see tõesti ongi.

Juba siis, kui käisin kolmkümmend aastat tagasi ülikoolis, rääkis professor Rein Taagepera demograafilise vetsupoti ohust. See tähendab, et kui lapsi jääb vähemaks, siis saab tulevikus olla loogiliselt veelgi vähem lapsi. Lisaks, rahvastiku taastootmiseks on vaja, et peres oleks vähemalt kaks last. Kuna me teame, et kõik lapsi ei saa või ei soovi saada, siis muutub oluliseks suurperede roll, kus on kolm ja enam last. Siis võib-olla ei uhu ajalugu meid rahvana demograafilisest vetsupotist alla. (Muide, riigieelarvesse raha saamiseks võiks olla üks võte jõhker lastetusmaks? Miks sellest pole midagi kuulda olnud?)