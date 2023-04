VIDEOD ⟩ Maailmakuulsale muusikafestivalile punkti pannud muusik valmistas pettumuse tuhandetele fännidele

Võib öelda, et tänavusel Coachella muusikafestivalil oligi kõige oodatum esineja just Frank Ocean. 35-aastane muusik andis viimati albumi välja 2016. aastal ning pole kuue aasta jooksul teinud ühtegi live-esinemist. Ta pidi üles astuma 2020. aasta Coachellal, kuid siis lükati see koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi.