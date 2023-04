APPI, KUI RIKAS! ⟩ Printsess Diana tegi Charlesi kuningannast rikkamaks

Charles jäi 17 miljoni naela võrra vaesemaks, kui pidi maksma printsess Dianale lahutushüvitist, vahendab Mirror. Üks printsi endistest nõunikest ütles, et 1996. aastal jõustunud lahutus pani tulevase kuninga tõsiselt raha peale mõtlema ning sealtmaalt alates on ta oma jõukust hoolega üles ehitanud.

Endise nõuniku sõnul hakkas Charles investeerima raha, mida sai endale kuuluvast Cornwalli hertsogkonnast. Need summad ei olnud kuninglikud, vaid igal aastal mõned miljonid investeeringuteks eri fondidesse. On arvatud, et pärast Camilla ja Charlesi abiellumist muutus abielupaari ühine rahakott veelgi tummisemaks, kuid päris nii see siiski ei olnud.