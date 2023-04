SODIAAGISOSINAD ⟩ Algab suurte ettearvamatute muutuste aeg: varjutused saabuvad

Soovitused nädalaks

Oraaklikaart Flamingo rõhutab ühtsusteadvust ja ütleb, et on aeg töötada kollektiivse tervenemise nimel.

Kui sa end nii tunned, siis flamingo on siin sulle meelde tuletamas - meid ümbritsevad lähedased ei ole siin selleks, et meie tuld kustutada, värve tuhmimaks muuta või su teel takistuseks olla.

Vastupidi! Nad on siin selleks, et sind aidata. Sinu asi on abi paluda ja olla valmis seda vastu võtma. On kollektiivse tervenemise aeg.