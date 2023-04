Kanal 2 saates «Täistund» on täna teemaks kahtlased tervisetrendid, eluea pikendamine ja vangide lõimumine ühiskonda

Iga pätt peab istuma vangis! See on vast iga inimese esmane suhtumine ja arvamus. Aga tuleb arvestada, et lisaks kõigele muule on inimeste vanglas hoidmine majanduslikult väga kallis – ligemale 3000 eurot näo kohta kuus. Selle maksavad maksumaksjad omast taskust kinni. Pikk vangistus ei pruugi tähendada meeleparandust, kui sellega ei kaasne mehhanism, mis asjalikul kombel aitaks kurjategijal edasises elus hakkama saada. Pigem vastupidi.

Statistika ütleb, et neli viiendikku vangidest jõuab vanglasse tagasi. Kuidagi tuleb seda nõiaringi muuta, arvab ajakirjanik Raul Ranne, kes uurib tänases «Täistunni» saates, kuidas on võimalik pärast pikki vangla-aastaid sulanduda ühiskonda ja trellide taha enam mitte kunagi sattuda. Ta kohtub 38 aastat kinni istunud Olegiga, kes püüab nüüd kohaneda tavaeluga.

Foto: Kanal 2

Neeme Raud võtab isiklikust murest lähtudes vaatluse alla Eesti meeste murettekitavalt lühikese eluea. Meeste keskmine tervena elatud aastate arv on kõigest 54 aastat ja 9 kuud. Rootsis aga on sama näitaja 72,8 – see on parim Euroopas. Raud tõstab esile pikaaegsed tervisesoovitused, näiteks kaheksa klaasi vee joomine päevas ja 10 000 sammu tegemine, ja uurib, kas need aitavad tõepoolest kauem terve püsida. Cambridge'i ülikooli värsked uuringud näitavad, et isegi mõõdukas, vaid 11 minutit päevas treenimine võib oluliselt pikendada eluiga.

Tervisevaldkonna uueks moesõnaks on mikrobioom! Vohama on löönud ka kõhu tervist parandada lubavate toodete turg. Saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa seab kahtluse alla probiootikumide ja detox-toodete usaldusväärsuse. Ette võetakse uusimad teadusuuringud, et selgitada välja, kas need tooted vastavad nende kohta antud lubadustele või põhjustavad rohkem kahju kui kasu.