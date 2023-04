FOTOD ⟩ «Pai tegemise eest rahatrahvi saada pole õige.» Ahistamises süüdistatav Margus Valdes seisis kohtu ees

«Pani käe põlvele, silitas ja paitas pead»

«Ma ei tunne, et ülemus võib mind silitada,» rääkis möödunud aasta septembris Margus Valdese ettevõttes proovipäeval käinud noor neiu kohtusaalis. Kui esialgu oli kõik viisakas, siis ühel hetkel muutus olukord neiule ebamugavaks. «Ma ei saanud aru, milline see tabel peab olema, ütlesin, et ei oska, ta tuli minu kabinetti, et näidata,» meenutas sekretär-juhiabiks kandideerinud neiu. «Ütlesin, et ma ei saa ikka aru, selle peale pani ta oma käe mulle põlvele, silitas ja paitas pead. Ütles, et pole hullu, küll sa õpid,» meenutas ta väriseval häälel. «Ta istus minust paremal, pani vasaku käe reiele...»