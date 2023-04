Stiililt spordipükse meenutavad püksid on tõusnud moehitiks üle terve maailma. Soome väljaanne avaldab, et varem heideti selliste pükste üle moemaailmas nalja, ent tänaseks on need suures soosingus. Staarid on niinimetatud langevarjupüksid omaks võtnud nii laias maailmas, Soomes kui ka Eestis.