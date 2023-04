Puhja kalmistule oma esimese abikaasa hauale läinud naist tabas halb üllatus

«Ammu ei ole miskit postitanud, aga kuna meelehärm on suur, siis kirjutan!» ütleb Ulve oma ühismeediakontol ning jagab järgmist lugu. «9. aprillil käisime Puhja surnuaias. Lisaks vanematele ja vanavanematele on sinna maetud minu esimene abikaasa. Eelmisel aastal mehevend tõi oma venna hauaplatsile uue pingi ja see on nüüd kadunud!» kirjutab Ulve. «Aru ma ei saa, mis inimesed meie ümber küll elavad. Võtta midagi surnuaiast!»

Ulve rääkis Elu24-le, et see ei olnud tüüpiline surnuaiapink. «Ei olnud selline pikk, valge ja raske pink. Oli väiksem, veits kumer ja nagu liistudest. Pink oli tumesinine ja kerge,» avaldab Ulve. «Ilmselt keegi kohalik tegi viinarahaks. Vaevalt et keegi koju viis selle ja samasse surnuaeda panna oleks ikka väga rumal,» leiab ta. Kuna aga tegemist polnud tavapärase haudadele pandava pingiga, võis pikanäpumees selle müüki panna või enda koduaeda viia. «Pilti mul kahjuks pole pingist. Ei osanud ju ette arvata, et selline asi võib juhtuda!»

«Jumal on aeglane, aga õiglane, nii et ülekohus ei jää karistamata,» ütleb Ulve postitust kommenteerinud Margus. Arvamust avaldab ka Mall, kes leiab, et on väga kurb, et maast-madalast ei ole lastele selgeks tehtud, mida kõlbab teha, mida mitte. «Selles suhtes ma pean küll oma ema kiitma, kes jäi üsna noorelt koos nelja väikese lapsega leseks. Muidugi ta pani mind võõrastele jõukohast tööd tegema. Enne minekut tehti kõik selgeks, et vanemate inimeste sõna tuleb kuulata ja neid austada. Et teiste järelt midagi võtta ei tohi. Surnuaeda peeti rahu- ja pühapaigaks, kus tuli vaikselt rääkida, et mitte segada haudade all puhkajate rahu,» kirjutab Mall.