Soome endine president Tarja Halonen kinnitab Putiniga koos söömist

Iltalehti kirjutab, et infoleke Venemaal on paljastanud huvitava tõsiasja. Nimelt on Venemaa presidendi Vladimir Putini köögi saladusi maitsnud ka Soome endine ning pragune president. Väidetavalt on õnnestunud Putiniga sama toitu süüa nii Tarja Halonenil kui Sauli Niinistöl.