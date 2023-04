VIDEO ⟩ Norra saarestikus matkav Helen Adamson: viiendale kilomeetrile jõudes sain aru, et midagi on väga valesti

Adamson sõnas, et kui stardis oli ta naerusuine ja elevil, siis peagi sai aru, et midagi on valesti. «Ilm oli vapustav, vaated oivalised ja tõotas tulla põnev kogemus. Viiendale kilomeetrile jõudes sain aru, et midagi on väga valesti, ma ei ole laugel maal isegi oma uisusuusaga nõnda tagasi libisenud nagu nüüd. Ja siis algas piin,» meenutas ta.