FOTO ⟩ «Kas see reklaam on rõve? Natuke on. Kas see töötab? Ilmselgelt.»

«Kas see reklaam on rõve? Natuke on. Kas see reklaam töötab? Ilmselgelt. Kas see on siis hea reklaam? Põhimõtteliselt jah,» tekitab kõnealune reklaam ühismeedias vastakaid tundeid. «Sellel juustul on veidi «aidake mind!» nägu...» märkis üks.