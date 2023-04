Ksenija Balta pisitütar Kirast: ma ei jõua talle järele enam

«Läbi spordi sain enda eluteele kaaslase ja ankru, kes on mind alati toetanud. Tore on see, kui leiad inimese, kes sind päriselt mõistab,» rääkis kergejõustiklane Ksenija Balta saates «Kümme kaadrit» enda abielust treeneri Andrei Nazaroviga.

2018. aastal abiellunud Ksenija Balta ja Andrei Nazarovi pere sai lisa möödunud aasta veebruaris, kui nägi ilmavalgust paari esiklaps Kira.

Saates tunnistas Balta, et seljataga on palju magamata öid. «Ma ei teadnud, mida see endaga kaasa toob, aga olen igati rahul. Ta kasvab nii kiiresti, et ma ei jõua talle järele enam,» rääkis Balta. «Kui mina sain oma esimesed Nike ketsid 14-aastaselt, siis Kira sai neid juba kümnekuuselt. Aeg on edasi läinud,» naljatles ta.

Saatejuht Kristjan Jõekalda küsimusele, kas Kira läheb ema jälgedes, vastas ta naerdes, et laps valib ise oma elutee. «Kõik need otsused teeb ta ise. Ma katsun teda suunata ja olla hea lapsevanem. Eks see saab olema raske,» nentis kergejõustiklane. Küll aga avaldas ta, et pisitütrele meeldib nende treeningutel spordihallis kaasas käia. «Talle väga meeldib. Kui me olime Kiraga haiged, siis ta ei saanud poolteist kuud spordihallis käia ja siis kui ma lõpuks tulin temaga sinna, oli ta väga õnnelik. Ma pole selliseid emotsioone varem näinud.»

Lapseootusest teatas kergejõustiklane 24. detsembril 2021 ühismeedia vahendusel.