ÕNNESOOVID ⟩ «​​Rannamaja» Viktoria ootab esimest last

Elu24-le laekusid juba märtsis fotod, et «Rannamajas» tuntuks saanud Viktoria Martinson saab peatselt emaks. Kuid toona Viktoria kommentaare ei jaganud.

Nüüd, kuu aega hiljem andis Viktoria Instagrami ja Facebooki vahendusel teada, et ootab esimest last. «Sinu ootamine on kõige ilusam asi, mida kunagi teinud olen, mu väike ime!» jagas ta.