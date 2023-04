ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: hüva leili ehk Vene riigiduuma saadikute lõplik lolliksminek

Pagana poolakas!

Mõni aeg tagasi ilmnes aga, et sellistest traditsioonidest peetakse Vene Riigiduumas senini lugu. Me oleme harjunud koogutavate saadikutega, kes endal kasvõi pihiku lõhki pingutavad, et aga Putinile võimalikult valjuhäälselt oma truudust kinnitada.

Nüüd aga kraaksatas duumasaadik Olga Zanko, kuidas on käes sobiv moment tegemaks ümber filmi, mida teab peast iga venelane ning ilmselt suur osa eestlastestki. Muidugi on selleks teoseks igal aastavahetusel kõigis vene kanaleis näidatav "Hüva leili ehk saatuse iroonia". See on sümpaatne lint, autoriks Eldar Rjazanov, mis sai hitt-teoseks ning kõigi lemmikuks kohe pärast linastumist 1976.

Nüüd võib muidugi riimis küsida, et miks tahab saadik Zanko kultusfilmi nüsida? Asi väga lihtne ning nagu paljud muudki taolised juhtumid, on ka kõne all olev seotud Ukraina sõjaga.

Filmis mängib naispeaosa poola kaunitar Barbara Brilska, kes aga nimetas putinistlikke venelasi "jumala poolt äraneetud rahvaks".

See tekitas saadikutes muidugi pöörast viha.

Poolaka ülekleepimine

Seepeale hakkas duumasaadik Olga Zanko uurima, et ega tänapäeva tehnika juures poleks juhuslikult mitte võimalik poolatari asendada mõne vene näitlejaga? Ilmselt kujutab Zanko ette, et poola naise saab kummiliimi abil vene omaga üle kleepida. Igal juhul ei kõlba üldse, et vene armastatuimas filmis esineb poola fašist.

"Näitleja jaoks on kõige hullem, kui ta unustatakse", teatas Zanko, "Venemaa andis sellele poolatarile kuulsuse ja au, ilma venelasteta poleks ta keegi. Pole aga midagi lihtsamat, kui ta nüüd filmist eemaldada, sest see poola naine on venelasi solvates teinud ise oma valiku."

Zanko lähenemine pälvis duumas muidugi üldise heakskiidu. Kõige ägedam oli aga muidugi, kuidas sotsiaalmeedias sellele venelased reageerisid: leidub heakskiitvat mõminat, aga ka päris musta huumorit. Nii näiteks soovitatakse väheke täidlasel Zankol ise poola kaunitari mängida.

Olga Zanko Foto: Erakogu

Nii ongi brežnevistlikku Venemaad hellitlevalt ja nostalgiliselt näitav film saanud osaks propagandast ning sõjast. Kui aga järgi mõelda: kui palju parem on läänes leviv kirjandusklassika ümber kirjutamine, poliitkorrektseks muutmine ning hambutukstegemine?