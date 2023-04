NELI AASTAT PÕLENGUST ⟩ Pariisi Jumalaema kirik on tõusnud tuhast

Prantsuse president Emmanuel Macron lubas, et Jumalaema kirik avatakse viie aasta pärast restaureerituna. Prantsuse meedia irvitas siis presidendi öeldu peale, kuid praeguse seisuga on olukord selline, et suure tõenäosusega avatakse 12. sajandist pärit sakraalehitis taas 2024. aasta detsembris, teatab afp.com.