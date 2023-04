«PATSIENTIDE JUHITUD VAIMUHAIGLA» ⟩ Kanye Westi rajatud kooli õpetajad kaebasid asutuse kohtusse

Byers ütles Page Sixile, et ta on sellepärast äärmiselt kurb, lisades, et kuigi Kanye nägemus koolist kõlab suurepäraselt, on see tegelikult puhas kaos ja mäss.

«See on nagu vaimuhaigla, mida juhivad patsiendid,» ütles Byers.

Hailey ütles aprillis TMZile, et üks tema suurimaid muresid on see, et isegi kui lapsed otsustavad Donda Akadeemiast lahkuda, võib koolist üleminek olla keeruline, kuna praegu ei saa õpilased hindeid ega tunnistusi. Ta hoiatab vanemaid võimaluse eest, et lisaks ebaturvalisele keskkonnale võivad nende lapsed haridusteel maha jääda.

«Nad peavad olema teadlikud, et nende lapsed on maha jäänud,» ütles ta ja lisas, et õpilased ei saa absoluutselt seda, mida nad vajavad. «Lapsi surutakse maha kõigi koolis toimuvate pidevate muutuste tõttu.»

«Kanye West on kooli juhtimises ilmselgelt sama halb kui oma isikliku ja tööelu juhtimises, jättes õpilased ebaturvalisesse ja ebaseaduslikku koolikeskkonda,» ütles kooli endiste töötajate advokaat Ron Zambrano.

«Need jõhkrad rikkumised Donda Akadeemias on lihtsalt järjekordne näide Westi ebatavalisest käitumisest ja meie kliendid lihtsalt ei kannata seda, olenemata tema kuulsuse staatusest. Kanye peab mõistma, et tema geniaalsus seisneb muusika loomises, mitte koolijuhtimises,» sõnas Zambrano.