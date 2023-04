Lucas Helmke tegi kätekõverdusi Brisbane'i jõusaalis, et alistada eelmisel aastal ühe teise austraallase püstitatud rekord. Austraalias on viimase kolme aastaga nüüd püstitatud neli kätekõverduste rekordit, teatab cnn.com.

33-aastane mees, kes on ametilt raamatupidaja, rääkis Guinnessi rekordite organisatsioonile, et tahab olla inspiratsiooniks oma üheaastasele pojale ja näidata, et miski pole võimatu.