KOMPETENTSUSE KAHTLUS ⟩ Fitnessikaunitar Erna Husko kallid treeningukavad ajasid soomlannad kihelema

Soome väljaanne Seiska kirjutab, et on tekkinud kahtlused fitnessikaunitari ning suunamudija Erna Husko kompetentsuse kohta. Nimelt on tõstatanud mitmed soomlannad küsimuse: milline haridus Huskol on ning kas ta on üldse pädev treeninguprogrammi koostama ja oma jälgijatele pakkuma?