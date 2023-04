Haapsalu elanikud on pöördes, sest sarikaebajate tõttu on järjekordne ürituste korraldaja oma asjad kokku pakkinud ega plaani Haapsalus uusi üritusi. «Lihtsam on keelata üritus, mis on aastaid rahvast kohale kutsunud, kui kaebupunnidele selgitustööd teha,» kirjutab nördinud linlane sotsiaalmeedias.