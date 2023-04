NÄDALAPROGNOOS ⟩ Hakkab pihta: jõuame taas varjutuste perioodi, mis raputab valitsevat korda

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval läheb täpseks Saturni sekstiil Kuu Põhjasõlmega, mis on iseenesest väga pehme ja vaevu tajutav mõju, kuid see annab märku, et toimumas on stabiilsed sammud tuleviku suunas, kuitahes väiksed ja vaevumärgatavad need ka pole. See lisab ellu realismi ja konkreetsust, mida on praegustel aegadel väga vaja.