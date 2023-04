VIDEO ⟩ Coachella festivalil õhus esinenud akrobaat kaotas haarde ning kukkus prantsatades maha

Akrobaat oli saanud umbes viis minutit esineda, kui näis, et tema jalg libises, mistõttu ta paiskus kahe kõlari vahele vastu maad. On ebaselge, kas ta sai õhus vigastada või kaotas lihtsalt haarde.

Coachella on üks maailma suurimaid ja kuulsamaid muusikafestivale, mis toimub igal aastal aprillis Indio linnas Californias. Festivali korraldatakse kahe nädalavahetuse jooksul ning sellel esinevad maailmakuulsad muusikud erinevatest žanritest, nagu popp, rokk, hiphop ja elektrooniline muusika. Festivalil on ka mitmeid kunstinäitusi, performance'eid ja toidutelke. Coachella on tuntud oma trendika stiili ja hipikultuuri poolest ning on muutunud ka popkultuuri sümboliks. Kõrgem klass ja kuulsused kogunevad festivali nädalavahetuseks kuumale kõrbele, et nautida muusikat ja head seltskonda.