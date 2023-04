VIDEO ⟩ Isa leiutas tütre rõõmustamiseks erilise traditsiooni. «Lapse näoilme on iga kord hindamatu.»

TikTokis on üle miljoni korra vaadatud videot rannas viibivast isast ja tema tütrest, kes otsib liiva alt aaret ja leiab sealt hiigelsuure merekarbi. Tütar Emma on seepeale ülirõõmus ega suuda oma üllatust varjata. Tütre ema Erisa Mullai jagas hiljuti oma abikaasa Endri Laska erilist kommet, mille ta kutsus ellu oma ainsa tütre rõõmuks. Kuna peres kasvab kolm poega ja vaid üks tütar, on viimane isa silmis igati eelisseisus.

«Iga kord enne seda, kui me randa läheme, ostab mu abikaasa suure merekarbi ja peidab selle liiva sisse, et tütar arvaks, et tema selle leidis. Iga kord on tütar ülimalt üllatunud,» jagab Erisa. «Tütrel on kõik merekarbid kodus voodi kõrval alles,» lisab ta.

Video kommenteerijad leiavad, et see on väga armas traditsioon ja võrdlevad seda jõuluvana ja pühadejänesega. «Väga lõbus. Kui tütar kasvab suuremaks, räägib isa talle tõe. Ja ütleb tütrele, miks ta seda tegi. Need merekarbid jäävad lapsele meenutama kõiki neid väljasõite mere äärde ja ta on nende eest tänulik,» arvab üks kommenteerija.