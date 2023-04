KOSMILINE SOBIVUS ⟩ Maidu ja Harrieti omavaheline side on täiesti harukordne: siin on midagi väga erilist

Armastatud Eesti näitlejad Mait Malmsten ja Harriet Toompere leidsid teineteist 20ndates eluaastates ning nende suhe on kestnud nüüdseks juba 25 aastat. Armastuse viljadeks on aga kaks andekat poega. Kahe näitleja vahel leiab nii pikka ja võibolla isegi elukestvat armastust tavaliselt üsna harva, seetõttu on huvitav heita pilk taevaseisudesse ning uurida, mis neid kahte kosmilises plaanis seob.