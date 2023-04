Grete Kuld on hädas viisaka libakontoga

«Nii palju kirju on tulnud mulle selle libakonto kohta. Lisab minu jälgijad sõbraks ja saadab neile sõnumeid,» teatab Grete Kuld murelikult ühismeedias. Libakontol on tänaseks juba üle tuhande jälgija.

Kuld jagas ka näidet ühest sõnumist, mille libakonto oli saatnud. «Tere, kuidas läheb, loodan, et sul läheb hästi. Tahan teid siirald tänada, et olete minu karjäär toetanud ja luban, et jätkan sama head tööd,» oli libakonto laupäeva õhtul kell pool kümme kirjutanud.

Konto on artikli avaldamise hetkel veel aktiivne. «Minu on ta ära blokkinud, aga saadab minu jälgijatele sõbrakutseid ja kirjakesi,» kinnitas Kuld Elu24-le ja lisas: «Ja päris suurele hulgale. Kõlab nagu täiskohaga töö.»

See, kas libakonto ongi loodud vaid tänukirjade saatmiseks, on ebaselge, kuid Kulla fännidel tuleks olla tähelepanelik. Meelelahutajal on ainult üks konto ja selle nimi on greteklein.