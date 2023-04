VIDEO ⟩ Artjom Savitski ja Marika Rodionova paigutasid leivad ühte kappi?!

«Võõras» on Artjom Savitski ja Marika Rodionova uus välja antud armastuslaul, mis valiti 250-st laulust 32 parima hulka Jaak Joala nimelisel TV3 konkursil «Uus laul».

Laulu teeb eriliseks asjaolu, et Marika jaoks on see esmane kogemus esitada originaalloomingut eesti keeles. «Ega ma ju tegelikult ei teadnud, kuidas ta Eesti keeles kõlab,» lisab Artjom, kes Marikale duetipakkumise tegi.