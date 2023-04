MART RAUDSAAR ⟩ Riik omavalitsustele: koorige veel, kui midagi järele jääb

Ma ei saa aru, mis on juhtunud meie liberaalsete võimuerakondadega. Ilmselt nad ei olegi niiväga liberaalsed. Ettevõtja Indrek Kasela on öelnud, et ta ei saa aru, miks ülekuumeneva avaliku sektori kulusid peavad kinni maksma ettevõtjad. Ma lisan siia, et ei saa aru, miks omavalituste eelarvepuudujääki peavad kinni maksma kinnisvaraomanikud. Ja hotelli- ning pansionaadipidajad.

Nimelt paisati neljapäeval avalikkusesse veel üks maksukogumise idee kohalikele feodaalidele, mis on jäänud veel esialgu suurema tähelepanuta. Omavalitsused (kellel turiste on) võiks kehtestada turismimaksu. Nagu öeldakse, on see intellektuaalselt huvitav idee. Kuidas niisuguse maksu kogumine võiks välja näha?

Vaevalt küll, et Pärnu või Haapsalu piirile tuleb putka, kust kumminuiaga PäPo või HaPo koguks möödasõitjatelt andamit (kuigi see esimesel suvel toimiks!). Siis peaks see maks olema piisavalt suur, et maksta kinni maksu kogumise kulud. Maksustatakse ikka seda, kes ei pääse kuhugi ning keda on mõnus pigistada. Need oleksid majutusasutused.

Majutusasutusi tabaks niisugusel viisil topeltlöök. Esmalt kaoks ära nende käibemaksusoodustus. Teiseks peaksid (kui konkreetne omavalitsus nii otsustab) nad hakkama koguma ööbijatelt turismimaksu. Mul on see kogemus olemas: iga kord, kui olen Brüsselis käinud, pean maksma hotellis mõned eurod turismimaksu Brüsseli linnale.