KLÕPSUD ⟩ Kodumaised staarid nautisid Eesti kultuuripäevadel New Yorgi võlusid

14.–16. aprillini toimusid New Yorgis Eesti kultuuripäevad, mille programmis olid teatrietendused, kontserdid, filmide linastused ja näitused.

Kultuuripäevade avamisel andis muusik Stefan Airapetjan akustilise kontserdi New Yorgi Eesti majas. Lisaks esinemisele jõudis Stefan avastada kohalikku metrood, ikoonilist vabadussammast, New Yorgi ööelu ja Times Square'i. Muidugi toitus Stefan nagu korralik ameeriklane: õhtusöögiks oli viil pepperon'i-pitsat ja Coca-Cola.

«Kolm tundi maganud, täiesti kutu, aga kohal,» kirjutas Tuuli Instagrami postitatud pildi pealkirjaks. Tundub, et lauljannad naudivad Ameerika sooja ilma, sest naised poseerivad New Yorgi tänavatel lühikestes pükstes ja T-särkides. «Siin on pöhimötteliselt Bali. 30 kraadi,» naljatas Tuuli.