«Ma võin kindlusega öelda, et meil on kõige parem tiim,» märgib Triin Luhats , kes pistis Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel taskusse aasta sisulooja televisioonis tiitli.

Luhats nendib, et on suures tiimis üks pisike tegija. «Pean lihtsalt kõik suured ja head tegijad omavahel kokku siduma,» räägib Luhats, lisades, et tegelikkuses on see sisu loodud kellegi teise poolt.