Igal aastal toimub USAs New Yorgi linnas suursugune MET Gala, mis on vaieldamatult aasta seltskondlik sündmus ja Oscarite moemaailma versioon. See üritus on justkui tõeliselt uhke moeetendus, kus ühel on omanäolisem kostüüm kui teisel. Igal aastal on sündmusel ka kindel teema, mille järgi tuleb end riietada.