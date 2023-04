Sisekujunduse entusiast Merilin on telesaate «Kodud rahaks» raames teinud paljude Eesti inimeste korteritega suuri imesid, kuid kuidas ta telehooaja sellises seisus lõpuni vedas? «See on tegelikult päris põnev,» tõdeb Miido, lisades, et enne õnnetust oli neil kaks saadet pooleli, millele oli üks võttepäev veel teha. «Kohe, kui haiglast välja sain, tegime kolm võttepäeva järjest.»