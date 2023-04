INTERVJUU ⟩ Kauni kaaslannaga galale saabunud Henrik Normann: meeleolu on ülev, sõbrad on jälle koos

«Meeleolu on ülev. Väga tore on. Kolleegid ja sõbrad on jälle koos,» ütles näitleja ja meelelahutaja Henrik Normann. «Selle üle on mul hea meel, et Juhan Paadam sai preemia. Me peame üksteisele rohkem «aitäh» ütlema. Elina Reinhold on kümme aastat mänginud seriaalis ja lõpuks sai tunnustuse – see on igati väärikas,» lausus ta.