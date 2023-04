«Raske on öelda, mis täna saama hakkab,» ütleb telesaatejuht Kristjan Jõekalda enne EFTA gala algust. Jõekalda tunnistab, et igaüks, kes on nomineeritud, loodab ju tegelikult võita. «Eks ma olen ka võidu peal väljas,» avaldab ta.

Kas on ka keegi, kellele Jõekalda ise pöialt hoiab? «Päris raske on valikut teha, sest tase on läinud üllatavalt ühtlaseks. Kõik filmid, saated on sellised, mille poolt võiks oma hääle anda. Aga kui häält tuleb hakata andma ja üks hääl kellelgi puudu on, siis ma annaks ikka endale hääle,» tõdeb Jõekalda.