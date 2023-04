ELU25 ⟩ Aldo Maksimov: EKRE kajastamisest Eesti meedias

Avapauk Eesti Rahvusliku Konservatiivse Erakonna ja wagnerlaste juhi Jevgeni Prigožini väidetavatele suhetele käis 18.02 kui Martin Laine avaldas Delfis artikli: „Politico: Wagneri eraarmee boss Prigožin plaanis 2019. aastal EKRE kaudu infooperatsiooni“. Artikkel ilmus kell 17.19, pool tundi hiljem, kell 17.49 pandi peaaegu sama pealkirjaga artikkel – „Politico: Wagneri rühmituse boss plaanis 2019. aastal EKRE kaudu infooperatsiooni“ Õhtulehe veebiversiooni. Postimees avaldas Andres Einmanni autorluses „Politico: Wagneri juht Prigožin tahtis sekkuda EKRE kaudu Eesti poliitikasse“ kell 18.03. Kell 18.41 saab epl.delfi.ee-s sõna aga Reformierakonna Tallinna piirkonna juht ja riigikogu liige, hiljem valimistel võimsa tulemuse teinud ning ligi 9000 häält kogunud Kristen Michal „Kristen Michal: Helme kaabu alt peegeldaks justkui Prigožinit, kui tõrvikuvalgel vaadata“, kes oma kirjutises ütleb muuhulgas nii:“ Politico uurivas loos on vihjest saanud otseütlemine. Putini koka Prigožini, Wagneri peremehe, juhitav grupp otsib võimalusi EKRE toetamisel. Valimistesse sekkumine on putinistidel tavaks, USA puhul on see faktina juba omaks võetud. Eesti on Putinil pinnuks silmas, meie hoiak on liiga väärtuspõhine. Seetõttu langes valik EKRE toetamiseks.“