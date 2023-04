SOOMLASED LÄKSID MARRU ⟩ Helsingi festivalil oli plaanis näidata lapseealiste draq queen'ide dokfilmi

«Arusaama dokumentaali sisust on moonutatud ja see on saanud valet tähelepanu,» sõnas Helsingi kultuurikeskuse juht pärast soomlaste pahameelt plaani üle näidata kohalikul festivalil 2019. aasta dokfilmi «Drag Kids». Vaatamata sellele keelati dokumetntaalfilmi näitamine ära.