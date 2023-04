Armastust võib tunda südames, kuid mida teeb see ajuga? Armastus stimuleerib näiteks teatud ajupiirkondades hormoonide, nagu oksütotsiini vabanemist.

Üks neist ajupiirkondadest on vaheaju alumine osa hüpotalamus ehk tundekühmualumik. See mandlisuurune multifunktsionaalne piirkond sügaval ajus vabastab hormooni oksütotsiini ehk seda, mida Dölen nimetab armastuse kemikaaliks. Oksütotsiin on spetsiaalne hormoon, mis soodustab tundeid. Seda vabastavad hüpotalamuse rakud sünnituse, rinnaga toitmise, orgasmi ja kallistamise ajal hüpofüüsi ehk ajuripatsisse, kus seda hoitakse hilisemaks kasutamiseks, kirjutab livescience.com.