VIDEOKLIPP ⟩ «Jooksis üle palliplatsi!» Pärnus luusis ringi kriimsilm

Pärnu Postimehele kinnitas keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Marko Kübarsepp , et tegu oli hundiga. See pole tema sõnutsi esimene kord, kui seal kandis on võsavillemit nähtud. Umbes kuu aega tagasi teatati talle samuti hundist.

Keskkonnaagentuur on välja toonud, et üldjuhul põgeneb hunt inimest tajudes ise. «Kui loom sind ei karda ja on uudishimulik, on enamasti tegemist hundikutsikaga, kes sulle mingit ohtu ei kujuta. Äärmisel juhul võib aga tegemist olla haige või inimesega liigselt harjunud isendiga, kelle käitumine on ettearvamatu,» märgiti 2022. aasta artiklis.