KUULSUSEGA KOHTINGUL ⟩ Avalikkuse eest peidus olnud räppar pluuto: ma ei hooli tähelepanust, aga mu muusika võiks teisi inspireerida

Siiski pole räppar enda sõnul deitija, kuid romantik on ta küll. Henry on lausa nii romantiline, et üle aasta tagasi otsustas ta endale teha pärlitest käevõru, mida ta on enda käel kandnud iga päev. Seda lootuses, et saab selle kunagi edasi anda naisele, kes tema südame võidab.

«Kuulsusega kohtingul» Pluuto. Foto: Eero Vabamägi

Pluuto on enda sõnul introvert. Talle ei meeldi draama, liigne tähelepanu ja tühijutt. Talle meeldib rohkem asju enda teada hoida ning seetõttu ei postita mees ka tihti sotsiaalmeediasse ega jaga enda isiklikku elu kogu maailmaga. Isegi pluuto endaga kohtingule saamine osutus tõeliseks väljakutseks, sest talle ei meeldi tegelikult väga avalikes kohtades ega pidudel käia. Ta on päris flegmaatiline inimene ning vaba hing. Ja just vabadus on see, mida ta ka kõige rohkem ihkab. Ka magades on pluutole oluline just vabadus, sest ta ei viitsi ohverdada oma kvaliteetset und, et kellegi teisega voodit jagada.

Kuigi Henry tegeleb igapäevaselt muusikaga, siis muusikat ta enda sõnul eriti ei kuula. Ta pigem teeb seda. Räppar on enda sõnul üle 200 muusikapala produtseerinud. «Ma olen alati suht no bullshit vend olnud,» tõdeb mees. Ta ei karda, et pikalt avalikkusest eemaloldud aeg teda Eesti muusikamaastikult minema lööks. Tema teeb muusikat edasi nii kaua, kuni see teda õnnelikuks teeb. «Kui mina läbi ei löö, siis äkki inimesed saavad inspiratsiooni,» tunnistab räppar, kellel on enda sõnul veel nii mõndagi maailmale pakkuda.

Eesti muusikamaastikust rääkides tõdeb pluuto, et Eesti muusikud võiksid rohkem eksperimenteerida ja kastist välja mõelda. Tema sõnul on plaadifirmadel kujunenud välja vorm, et artist teeb ühe hittloo, mis jõuaks edetabelitesse ning just seetõttu võib ka eksperimantaalne pool kannatada.

«Kuulsusega kohtingul» Saatekülaline pluuto ja saatejuht Aleksandra Jürman. Foto: Eero Vabamägi

Pluuto tunnistas hiljuti avalikult, et tarbib kanepit. Seda on mees juba ammu ka enda laulusõnades ja muusikavideodes edasi andnud. Tema jaoks ei ole see tabu teema, sest esimest korda proovis ta kanepit juba 15-aastasena. «Kõigil on omad kiiksud,» räägib pluuto, kes alkoholi asemel teise stimulandi valinud on.