TEISELE POOLE MAAKERA ⟩ Liina Ariadne ja Martti Pedanik kolivad Eestist ära

Et enda igavest armastust veelgi sügavamalt väljendada, lasi Liina oma kehale ka tätoveerida kaks südant, mida ühendab haaknõel.

USA elu ettevalmistuseks otsib paar hetkel endale uut korterit ning ka koerale on mõeldud - Bella sõidab enda peremeestega Ameerikasse kaasa ning sinna sõitmiseks ei pea ta lennuki all puuris kinni istuma, vaid talle on kindlustatud koht reisijate seas.

Hiljuti andis Ariadne välja enda esimese kauaoodatud lühialbumi «Hands Tied».

Nelja looga EP’l, näeb Ariadnet kui naist, artisti, laulukirjutajat, kes räägib ühiskondlikust survest, sildistamisest, purunenud sõprussuhetest, uutest võimalustest ning kõige kogetu teel kasvamisest ja enesekindlamaks saamisest.

Ariadne enda sõnul on raske seda EP’d ühe sõnaga kokku võtta, kuna tegu on väga mitmetahulise pop EP’ga, kus ta katsetas varasemalt rohkem žanrite ja piiridega. «Olen väga elevil, et saan jagada enda esimest suuremat lugude kogumikku. Minu teekond selle EP’ni on olnud torminiline, olen väga palju arenenud ja kasvanud nii inimese kui artistina ning õppinud teekonnal usaldama enda intuitsiooni ja sisetunnet. Antud lühialbum annab võimaluse näidata end kui mitmekülgset artisti, jutustades lugusid isiklikest kogemustest ning selle erifaasidest. Mulle meeldib mõte sellest, et inimesed leiavad oma viisi, kuidas nende lugudega samastuda – kes leiab lohutust, meelelahutust või lihtsalt äratundmist,» lisab Ariadne.