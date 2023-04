HARV JUHUS ⟩ Suhteskandaalis virelev Sanna Marin ilmus seltskonda koos abikaasaga

Sanna Marin on abikaasa Markus Räikköneniga koos olnud aastaid, kuid viimasel ajal on nende suhte kohale triivinud tumedad pilved. Soome kõmuväljaanne Seiska avaldab, et viimase nelja kuu jooksul on abielupaar avalikkuses olnud vaid kolmel korral.