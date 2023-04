ÖÖELUKUNNIST HINGAMISMEISTRIKS ⟩ Maineka erakooli pooleli jätnud pealinna kutt sukeldus Balil enda sisemisse ookeani

Teekond teadliku hingamise saladuseni algas Tallinnast, kus Gert üles kasvas. Noorena mängis ta tipptasemel jalgpalli ja nautis täiel rinnal pealinna ööelu. Paljude üllatuseks jättis Gert järsku maineka erakooli 12. klassis pooleli. «Tahtsin muuta elu, enda elusse muutusi tuua, ja tundsin, et see pidurdab minu teekonda,» selgitas Gert. «Muidugi ei meeldinud see mu vanematele, mu vanavanematele, võib-olla lähedased tuttavad mõtlesid, et mis ma teen, on natuke hull, aga sisimas tundus see õige ja ega ma siiani seda kahetsenud ausalt öeldes ei ole.»