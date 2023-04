Charles on näinud oma silmaga, kuidas kroonimistseremoonia käib. Ta oli nelja-aastane, kui ta ema krooniti 2. juunil 1953 kuningannaks.

Briti meedia avaldas nüüd fotod Charlesist oma ema kroonimisel ja neil on näha, et tal oli seal väga igav, ta kõigutas end ja haigutas. Väike prints ei osanud siis arvata, et tema kroonimiskord jõuab kätte 70 aastat hiljem.