Eeva Esse-Sõõrumaa langes kavala pettuse lõksu: hammustada saavad ka need, kes mõtlevad, et nemad õnge ei lähe

«Petuskeemid on muutunud väga tõetruuks ja hammustada saavad ka need, kes mõtlevad, et nemad kindlasti õnge ei lähe,» tunnistab Eeva, kes ootas parasjagu tollimaksuga pakki. «Sain DHList sõnumi, mis viskas ette samasse jadasse, kust ka ametlikud sõnumid olid tulnud. Nii muuseas vajutasin lingile ja täitsin igati korraliku väljanägemisega tundunud DHLi lehel kaardiandmete ankeedi,» meenutab saatejuht. Tema sõnul tundus asi kahtlane, kui telefonile ei tulnud autentimiseks lubatud SMS-koodi.

Õnneks sai Eeva siiski kiirelt jaole. «Taipasin kohe DHLi helistada, kust selgus, et tegu on pettusega ja soovitati kaart kinni panna. Seda ma ka kohe tegin. Hirmus oli aga see, kui pool tundi hiljem pangast helistati ja öeldi, et mu kaarti prooviti korduvalt juba kolme erinevasse iPhone'i lisada: Paul's iPhone, Silver's iPhone, Solaris's iPhone,» meenutas Eeva, pannes südamele, et tasub olla tähelepanelikum. «Ära ole nagu mina ja süvene. Ja kui oled nagu mina, siis ole ka niipalju mina, et reageeri kohe ja pane kaart kinni,» toonitab ta enda jälgijatele.