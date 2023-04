LÕPUKS OMETI ⟩ End köögis kausis pesema pidanud majaelanike unistus täitus. «Nii ilus, et ei taha siit enam välja tulla.»

Suure-Jaanis asuvas kortermajas elavad eakad inimesed on kaua aega unistanud sellest, et hoovi peal aastaid lagunenuna seisnud saun saaks korda ning nad saaksid end voolava vee all pesta. «Meie jõud ei käi sauna korrastamisest lihtsalt üle,» tõdevad elanikud, kes keerulises olukorras on siiski optimistlikud ning loodavad, et leidub lahendus, mis annab ka neile pesemisvõimaluse. Siiamaani on tulnud väärikas eas inimestel hakkama saada pesukausis pesemisega keset väikest kööki...